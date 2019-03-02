TTK kura sonuçları ne zaman belli olacak? Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kuraları açıklandı mı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları listesi ne zaman yayınlanacak? TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Bu sorular TTK için başvuranlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Zonguldak’ta 700, Bartın’ta 200 ve Karabük’te 100 işçi alımı için başvuru sürecini tamamladı. Başvuru yapan adaylar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor.

TTK’DAN SAĞLIK RAPORU AÇIKLAMASI

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl olarak belirlenen adaylar için Türkiye Taşkömürü Kurumu bir açıklama yaptı. İşte o açıklamda;

“Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.”

TTK RESMİ İNTERNET SİTESİ

TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi 02-03 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Zonguldak’ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.

Bartın’da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Karabük’te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak.