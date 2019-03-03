TTK sonuçları: TTK için 35 bin başvuru! İşte, TTK kura sonuç listesi…

TTK, tarafından Zonguldak’ta 700, Bartın’ta 200 ve Karabük’te 100 işçi alımı için başvuru sürecinin ardından kura süreci de tamamlandı. TTK sonuçları resmi internet sitesinden yayımlandı. TTK için başvuru sürecinde İŞKUR binalarına binlerce kişi adeta akın etmişti. İşte TTK kura sonuçları sorgulama ekranı ve kura listesi…

TTK KURA SONUÇLARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi http://www.taskomuru.gov.tr sitesin açıklandı.

Kura sonuçları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TTK RESMİ İNTERNET SİTESİ

TTK’YA 35 BİN BAŞVURU

Başvuruların sona ermesinin ardından İŞKUR üç ilin müracaat sayılarını açıkladı. TTK’ya Zonguldak'tan alınacak 700 kişilik kontenjana 26 bin 119, 100 kişinin alınacağı Karabük'e bin 610 ve 200 kişinin alınacağı Bartın'da ise 8 bin 41 kişi başvurdu. Toplamda ise bin kişinin alınacağı yeraltı pano ayak üretim işçiliği için 35 bin 770 kişi başvurdu.

ZONGULDAK İÇİN 26 BİN 119 KİŞİ MÜRACAAT ETMİŞ

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuzdan talep edilen pano-ayak üretim işçisi mesleğindeki 700 kişilik işçi alımına 12.02.2019-18.02.2019 tarihlerindeki başvurular alınmış olup ilana toplam Zonguldak için 26 bin 119 kişi müracaat etmiştir. Başvurular sonucu oluşan kura listesi TTK Genel Müdürlüğünün www.taskomuru.gov.tr internet sitesinden yayınlanacak olup başvurusu kabul edilen ve listede yer alan adaylar kura numaralarını görebileceklerdir. Adaylar ayrıca kurumumuzun internet sitesi iş arayan girişi bölümünden şifreleri ile giriş yaparak iş başvurularım ekranından kura listesine erişebileceklerdir.” dedi.