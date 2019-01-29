TÜBİTAK’ta çalışan 4 mühendis FETÖ’den gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla TÜBİTAK’ta çalışmakta olan 4 mühendis gözaltına alındı. Mühendislerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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(DHA) –