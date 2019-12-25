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Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5’i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

09:44 -
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Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi gözaltında

JANDARMADAKİ FETÖ YAPILANMASINA OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35’i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11’i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ’nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 35’i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla şüphelilerden 11’inin yakalandığı bildirildi.

Ankara FETÖ gözaltı
Son güncelleme: 10:16 25.12.2019
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