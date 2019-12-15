Tüfekle yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyip kaçtı!

Kütahya’da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.’nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.’ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakınını da yanına alarak H.D.’yle buluşmaya gitti.

Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeğiyle H.D.’ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.’ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., “Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum” diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı.

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Melek B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Kadir T. polise giderek teslim oldu. (DHA)