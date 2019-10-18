TÜİK açıkladı: İstanbul’da kişi başı 262 litre!

Türkiye’de geçen yıl kanalizasyon şebekeleriyle toplanan 4,8 milyar metreküp atık suyun yüzde 46,9’u akarsuya, yüzde 40,7’si denize boşaltıldı.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesiyle deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarının 188 litre olduğu görüldü. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarı İstanbul için 262 litre, Ankara için 126 litre ve İzmir için 176 litre oldu.

ATIK SULARIN YÜZDE 88.3’Ü ARITILDI

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,8 milyar metreküp atık suyun 4,2 milyar metreküpü (yüzde 88,3) atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 47,9’una gelişmiş, yüzde 27,6’sına biyolojik, yüzde 24,2’sine fiziksel ve yüzde 0,3’üne doğal arıtma uygulandı.

Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun 2018 itibarıyla Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 90,7 olarak tespit edildi. Atık su arıtma tesisleriyle hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise yüzde 78,7 olarak hesaplandı. (AA)