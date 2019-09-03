Tüm ekipler Marmaris yangınına sevk edildi

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangınını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Şu an itibariyle yangın bölgesinin çevresinde gerekli tedbirlerin alındığı ve tehlikenin kısmen atlatıldığı belirtildi. Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla’da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Ardından komşu illerde bulunan 7 helikopter daha yangın bölgesine sevk edilerek söndürme çalışmalarının toplam 12 helikopter ile havadan, 35 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 200 kişi ile de karadan devam ettiği belirtildi.

İHA