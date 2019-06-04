Tüm iller için Ramazan bayramı namazı vakitleri: Konya bayram namazı saati kaçta?

İbadet ve bereket ile geçen Ramazan ayı sonrasında Ramazan bayramının ilk gününe uyanacak olan Konya’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Her ilde bayram namazı saatler farklı olduğu için her il kendi bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet, 2019 Ramazan Bayramı namazı il il vakitlerini yayınlandı. İşte, “Konya bayram namazı saat kaçta?” sorusu cevabının yanı sıra, il il bayram namazı saatlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Konya bayram namazı saati:06:07

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Not: yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra Ramazan imsakiyesenin sonunda bayram namazı vakti yer almaktadır.

KONYA ÜNLÜ CAMİLERİ

Şerafettin Cami

Hükümet konağının güney cephesindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camii gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür.

Şemsi Tebrizi Cami

Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin hayatında en önemli değişim Şems-i Tebrizî ile olan karşılaşması ile başlar. Bu tarihe kadar medrese ve camilerde ders ve vaazlarla meşgul olan Mevlâna, Şems ile buluşmasından sonra değişmiştir.

Selimiye Cami

Mevlana Dergâhının batısında inşaatına Sultan II. Selim'in şehzadeliği zamanında başlanmış 1558-1567 yılları arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarisinin Konya’daki en güzel eserlerindedir.

Kapu Cami

Konya’nın merkezinde Tevfikiye Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birini çevresinde yer aldığında Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır.

Alaeddin Cami

Alâeddin Cami Selçuklu başkentinde, şehrin tarihi çekirdeğini oluşturan bir höyük olan Alâeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur.