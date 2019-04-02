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Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Mart ayında 30 bin 568 TIR çıkışı ile rekor kırıldı.

20:01 -
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Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Avrupa’ya ihraç ürünü taşıyan TIR’ların uzun kuyrukları ile gündeme gelen Kapıkule Sınır Kapısı’nda Mart ayında tüm zamanların TIR çıkış rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Bulgaristan’a yaptığı ziyarette TIR kuyrukları sorununun çözümü için yaptığı görüşmeler ile iki ülke gümrük yetkililerinin girişimi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda son 3 ayın TIR giriş ve çıkış verileri açıklandı.

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Kapıkule’den Ocak ayında 26 bin 138, Şubat ayında 27 bin 504 TIR çıkış yaparken, bu sayı Mart ayında 30 bin 568’e çıkarak, tüm zamanların aylık çıkış rekorunu kırdı.

Kapıkule’den Ocak ayında 23 bin 647, Şubat’ta 25 bin 349 ve Mart ayında ise 28 bin 590 TIR ülkeye giriş yaptı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:27 02.04.2019
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