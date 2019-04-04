Tunç Soyer, en çok oy aldığı yere gitti

SOYER EN YÜKSEK OY ALDIĞI YERE GİTTİ

Soyer, Bostanlı'daki sandık bölgesine ziyarette bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette, Tunç Soyer, “Bu sabah en yüksek oy aldığımız 1201 numaralı sandığın bulunduğu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Burada kullanılan 288 geçerli oyun 268'i, yani yüzde 93'ü büyük bir teveccüh gösterilerek bize verilmiş. Biz de bu güvene layık olmaya, gerekeni yapmaya çalışacağız. Asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz” dedi.

BU HİKAYENİN KAHRAMANLARI GENÇLER VE KADINLARDIR

Ardından Cihat Kora Lisesi'nde oy kullanan seçmenlerin hazırlattığı CHP logolu pasta hep birlikte kesildi. Vatandaşlar Tunç Soyer'e ilgi gösterdi ve taleplerini iletti. “Bu tablo nedeniyle çok mutluyum” diyen Soyer, şöyle konuştu : “Bu hikâyenin öncüleri, emekçileri var. Bu sonucun elde edilmesinde en büyük pay, partinin kadın ve gençlik kollarına ait. Kadın kolları, gençlik kolları bu hikâyenin kahramanlarıdır. Burada Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ile çalışacak olmak içimi çok rahatlatıyor. Tanıdıkça hayran oluyorum. Türkiye değişecek, bunu görüyorum. Birlikte çok şey yapacağız. Bu umudu büyüteceğiz.”