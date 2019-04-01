Tunç Soyer İzmir’de rekor oyla kazandı

SOYER REKOR OYLA KAZANDI

“Cumhuriyet'in Kalesi” diye nitelenen İzmir'de Millet İttifakı seçimi oy ve belediye sayısını artırarak kazandı. Aziz Kocaoğlu'nun 16 yıllık başkanlığının ardından görevi devralan CHP'li Tunç Soyer, Millet İttifakı adayı olarak girdiği seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Soyer 1 milyon 545 bin 358 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Nihat Zeybekçi 1 milyon 28 bin 544 oy ile yüzde 38,62'de kaldı. Soyer seçimi yüzde 58,02 oy oranı ile kazandı. Böylece Soyer İzmir tarihinde en yüksek oy oranı ile başkan olarak rekor kırdı.

CUMHUR İTTİFAKI HEZİMETE UĞRADI

Millet İttifakı İzmir'de büyükşehir belediyesinin yanısıra 30 ilçenin 25'ini kazanarak Cumhur İttifakı karşısında büyük üstünlük sağladı. CHP 24, İyi Parti 1 belediyeyi kazanırken, AKP 4, MHP 1 belediyeyi alabildi. Cumhur İttifakı hiçbir metropol belediyesini kazanamadı.

CHP 5 İLÇEYİ AKP'DEN GERİ ALDI

CHP, 2014'te kaybettiği Menderes, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk ve Ödemiş'i AKP'den geri aldı. Tire'de yönetim CHP'den ittifakın diğer kanadı İyi Parti'ye geçti. Aliağa MHP'de, Kınık AKP'de kaldı. Kiraz MHP'den ittifakın diğer kanadı AKP'ye geçti. Bayındır'da CHP yönetimi sona erdi, AKP kazandı.

EN HEYECANLI SEÇİM BERGAMA VE KEMALPAŞA'DA

101 bin nüfuslu Bergama'da yarış soluk soluğa geçti. Sağın kalesi olarak nitelenen ve iki dönem CHP'de bulunan Bergama'da yönetim el değiştirdi. CHP'li Mehmet Gönenç'in tekrar aday olmamasının ardından bu partiden İdris Yavuzyılmaz ile seçime girildi. 66 bin 198 geçerli oyun kullanıldığı ilçede nefes kesen mücadeleyi az farkla AKP adayı Hakan Koştu kazandı. Koştu, 286 oy ile rakibini geçerek Bergama Belediye Başkanı seçildi. 106 bin nüfuslu Kemalpaşa'da ise 61 bin 111 geçerli oy sayıldı. CHP belediye başkan adayı Rıdvan Karşıyakalı 779 oy farkla seçimin galibi oldu.