Tunç Soyer Kaz Dağları’nda

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti 16’ıncı gününe girdi. Ülkenin dört bir yanından yurttaşlar bölgeye gelerek mücadeleye destek vermeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki ilçe belediye başkanları da bugün Kaz Dağları’na gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Maden şantiyesinde katliamı yerinde gözlemleyen Soyer yetkililerden bilgi aldıktan sonra fidan dikti.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sonrasında kamp alanına geçerek vatandaşlar ile bir araya gelen Soyer, burada yaptığı konuşamada mücadelede hukuki zemini güçlendirmek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Gerçekten bu talan alanını görüpte vicdanı sızlamayacak bir insan evladı yok diye düşünüyorum. Olağan üstü büyük bir tahribat, kötü bir tablo var. Hakikaten insanın içi parçalanıyor, yüreği sızlıyor. Bugün Türkiye’de büyüyen büyük bir direniş ruhu var. Bizim bu direnişi yaygınlaştırıp büyütmemiz lazım. Hemde hukuki anlamda güçlendirmemiz lazım. Siz,n gücünüze güç katmaya çalışacağız. Türkiye’de tüm baroları seferber etmeye çalışacağız. Büyükşehhileride baroları katkı vermeye davet edeceğiz. Hukuk zeminin güçlendirdikçe sesimiz uluslararası alanda da daha gür çıkacak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.”