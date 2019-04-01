Tunç Soyer kimdir? İşte İzmir Belediye başkanı Tunç Soyer projeleri…

1959 yılında Ankara’da doğan Tunç Soyer 2 dönem İzmir Seferihisar belediye başkanlığı ardından 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmir büyükşehir belediye başkanı seçildi. Seçim öncesinde sık sık projelerini dile getiren Tunç Soyer’in İzmir Belediye başkanı olmasının ardından projeleri yeniden merak konusu oldu. İşte Tunç Soyer projeleri… Peki, Tunç Soyer kimdir?

TUNÇ SOYER’İN İZMİR PROJELERİ

SOSYAL PROJELER

– Kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini destekleyeceğiz

– Halk gıda kooperatifi kuracağız.

– Halk süt uygulamasını başlatacağız.

– Süt kuzusu projesini büyüteceğiz.

– Halk taşıt projesini başlatacağız.

– Engelli dayanışma evleri kuracağız.

– Mesleki beceri eğitimlerimizi daha da geliştireceğiz.

– Kırsal üretimi destekleyeceğiz.

– Kooperatifleri e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açacağız.

DEMOKRASİ

Demokrasi olmadan kalkınma olmaz…

– STK, ilçe belediyeleri ve halkımızla birlikte karar alacağız.

– İlçe belediyeleri ile eş güdüm içinde çalışacağız.

– 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gideceğiz.

– Kurum içi iletişimi mükemmel hale getireceğiz.

– İzmirlilerin öncelik ve tercihlerini karar alma süreçlerine dahil edeceğiz.

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KENTİN PLANLANMASI VE YENİLENMESİ

Güvenli, huzurlu ve estetik bir şehir hepimizin özlemi.

Bir şehrin dönüştürülmesi sadece eski binaları yıkmak değil. Asıl olan şehrin atıl yerlerini; parklarını, fabrikalarını yeniden hayata geçirmektir.

Depreme dayanaklı estetik görünüme sahip yapılaşmaya gideceğiz. Plansız kaçak yapılaşmayla uydu teknolojisini kullanarak mücadele edeceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

– Raylı sistem ağını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

– Buca'yı metroya kavuşturacağız.

– Halkpınar-Otogar metrosunu yapacağız.

– Çiğili'ye tramvay getireceğiz.

– Kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

– 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız.

– Alternatif yeni ana arterler açacağız.

– Otopark kapasitesini 100 bine çıkaracağız.

DOĞA

– Gediz Deltası için UNESCO'ya başvuracağız.

– Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceğiz.

– İzmir Deniz projesini hayata geçireceğiz.

– Yeşil bir İzmir yaratacağız.

– Kişi başına düşen yeşil miktarını 30 metrekareye çıkaracağız.

– 2,5 milyon metrekare yeni yeşil alan yaratacağız.

– Yeni ve modern bertaraf tesisleri kuracağız.

– Katı atık yönetiminde ilçelerle koordinasyon sağlayacağız.

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ALTYAPI

– Yağmur suyu ayrıştırmayı tamamlayacağız.

– İleri biyolojik arıtma tesislerimizi çoğaltacağız.

– Atık pompa istasyonları ve koku giderme üniteleri kuracağız.

– Eskiyen altyapıları yenileyeceğiz.

– İklim değişikliklerine uygun altyapı yatırımları yapacağız.

– Yol ve altyapı sorunlarının hızlıca giderilmesini sağlayacağız.

– 2019-2024 arası, rekor asfaltlama yılları olacak.

– Kurumların bir plan çerçevesinde çalışmasını sağlayacağız.

ENERJİ

– Enerji kooperatiflerine destek vereceğiz.

– Alternatif, temiz enerji politikalarına öncelik vereceğiz.

– Güneş enerjisi kullanımına öncelik vereceğiz.

– Karbon salınımını yüzde 20 azaltma hedefine ulaşacağız.

– Belediye hizmet araçlarını kademeli olarak elektrikli hale getireceğiz.

– Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını arttıracağız.

– Ticari taksi ve minibüslerin elektrikli-hibrit olmasını sağlayacağız.

ÇOCUK VE GENÇLİK

– Çocuk köyleri kuracağız.

– İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kuracağız.

– Çocuk Belediyesi ve Gençlik Meclisi'ni hayata geçireceğiz.

– 20 Masal Evi açacağız.

– İhtiyaç sahibi ailelere eğitim-öğretim yardımı yapacağız.

– Başarılı öğrencilere teşviklerle destek vereceğiz.

– Öğrenci yurtları açacağız.

– Teknoloji ve iletişim üsleri kuracağız.

– Gençleri sosyal projelere entegre edecek teşvik ve destekler vereceğiz.

SPOR

– Uluslararası organizasyonlarla spor altyapısını geliştireceğiz.

– Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz.

– İzmir kulüplerine destek vereceğiz.

– Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa edeceğiz.

– Bütün çocuklarımızı sporla buluşturacağız.

– Alternatif spor ve doğa sporlarına öncelik vereceğiz.

– Doğa-çocuk keşif parkı ve kuşaklar arası etkileşim merkezi kuracağız.

KÜLTÜR-SANAT

– İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceğiz.

– İzmir Tarih projesini hızla ve etap etap uygulayacağız.

– Kültürpark'a kültürünü geri vereceğiz.

– Kültürpark'ı bir özgürlük ve yaşam alanı haline getireceğiz.

– İzmir'i tasarım kenti yapacağız.

– Şehir tiyatrosu kuracağız.

– Elektrik ve Havagazı fabrikalarını kültür vahası olarak konumlandıracağız.

DÜNYA KENTİ İZMİR

– Yeni ve özgün ihtisasa fuarlarına ev sahipliği yapacağız.

– Fuar İzmir'de her ay yeni fuar ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız.

– Modern Kongre Merkezimizi inşa edeceğiz.

– E-Spor endüstrisinde yerimizi alacağız.

– Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapacağız.

– EUROPARC- Avrupa doğal ve kültürel miras ağına üye olacağız.

– Kemeraltı'na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracağız.

– EXPO'ya yeniden aday olacağız.

– İzmir'i Avrupa gençlik başkenti ve Avrupa kültür başkenti yapacağız.

– Akdeniz kentleri yönetim ağı kuracağız.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.1989 – 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.