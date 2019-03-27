Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Malkoçoğlu kimdir?

2014 Türkiye yerel seçimlerinde Tunceli’nin Ovacık ilçesinde CHP ile BDP yarışmış ancak kazanan TKP’den Fatih Mehmet Malkoçoğlu olmuştu. Fatih Mehmet Malkoçoğlu, devlet arazisine ektirdiği ürünlerle yoksul ailelere yardımda bulunmuş, öğrencilere burslar vermiş ve projeleri ile sosyal medyada tanınan bir belediye başkanı olmuştu. Bu kez Tunceli’den aday olması ise muhalefet oylarını böleceği iddiası ile tepki görmüştü. Bir dönem HDP ile ittifak yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Peki Fatih Mehmet Malkoçoğlu kimdir? Tunceli için tasarladığı projeler nelerdir? İşte Malkoçoğlu hakkında merak edilenler…

FATİH MEHMET MALKOÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968, Ovacık’ta doğdu. Asıl mesleği ise laborantlıktır.Ovacık Belediye Başkanıdır. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden aday olarak seçilen Maçoğlu Türkiye’nin ilk TKP’li belediye başkanıdır. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu’nun (DHF) seçimdeki ortak adayı idi.

Ovacık, Tunceli’ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO’da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 ‘da Konya’nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli’nin Pertek ilçesinde görev yaptı.

2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı. 2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babasıdır. 2014 Yerel Seçimleri için Kamu görevinden istifa ederek Tunceli’nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı olmuş ve kazanmıştır.

Rakibi bir önceki belediye başkanı Mustafa Sarıgül (BDP) 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçimleri kazanmış ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2013 yılı Temmuz ayında çözüm süreci ve anayasa yapım sürecindeki tutumunu protesto etmek için istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi’ne geçmiştir.

Maçaoğlu devlet hazinesine ait 650 dönüm araziye nohut, kurufasülye ve patates ektirmiş, yaptığı açıklamada ise elde edilen gelirle ilçedeki yoksul ailelere yardım ettiklerini ve 78 öğrenciye aylık 200 lira burs sağladıklarını söylemiştir.

TUNCELİ PROJELERİ NELER?

Başkanlığınız döneminde yaptığınız projeler ses getirdi. “Komünist Başkan” olarak bir üne kavuştunuz…

Bu kadar kötü, bu kadar sıkıntılı bir dönemde galiba dünya yeniden tanımlanıyor. Sosyalistlere bir ihtiyaç duyulmaya başlandı. İyi yönetemeyen kapitalizme karşı, aydınlığa, iyiye olan özlemdir dile gelen. Bu süreçte devrimci, halkçı yönetim programları halkın çıkarlarını, ezilenlerin, yoksulların çıkarlarını savunduğundan kaynaklanıyor aslında biraz da. Artık dünyada tüm insanlar kendisini yönetimde görmek istiyor.

Ovacık’taki projelerinizi Tunceli’de uygulayacağınızı söylüyorsunuz. Tunceli’ye dair projeleriniz neler?

Dersim’in tarım kenti olabilme ihtimali var. 7 ilçesi etrafı hayvancılığın da gelişebilme ihtimalinin olduğu yerler. Bütün bu yapılanların teknikle buluşabilme yeri olabilir Dersim. Bir de Dersim’in turizm potansiyeli yüksek. Turizme dair bir çalışma yapılabilir… O kadim toprakların kültürel dokusunu da geliştirmek gerekiyor. Doğal ürünlerin satıldığı mağazaları da 5-6 büyük şehire daha yaymayı hedefliyoruz. Talep nereden geliyorsa orada tüketim kooperatifleri kuruyoruz. Gelen karla hem öğrencilere burs hem bir sonraki dönem üretimi destekleme hem de eğer o bütçeye ulaşılırsa kreşlere, rehabilitasyon merkezlerine, tarımda kullanılacak makinelere kullanacağız.