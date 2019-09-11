Tunceli Belediyesi Ayaz kardeşleri unutmadı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz günü Ayaz (8) ve Nupelda (4) Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tunceli Belediyesi, patlamada hayatını kaybeden kardeşlerin adlarını kent merkezindeki caddeye verildi.

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“VALİNİN KARARI ONAYLAMASINDAN SONRA TABELAYI ASACAĞIZ”

Kent merkezindeki Okullar Caddesi’nin adını, Ayaz ve Nupelda Güloğlu olarak değiştirdiklerini söyleyen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler Ovacık ilçemizin Bilgeç köyü yaylasında patlayan bir bombaya kurban gitti. Acıları hala yüreğimizi yakıyor. Bizleri derin üzüntüye boğan Ayaz ve Nupelde Güloğlu kardeşlerin isminin sonsuza kadar yaşaması için bizzat ben belediye meclisimize bu öneriyi getirdim ve Tunceli’nin en işlek caddesi olan Okullar Caddesi’nin isminin Ayaz-Nupelda Güloğlu Caddesi olarak değiştirilmesi için Belediye Meclisimiz oy birliği ile karar aldı. Valinin kararı onaylamasından sonra caddeye Ayaz-Nupelda Güloğlu yazılı tabelayı asacağız” ifadelerini kullandı.