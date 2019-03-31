Tunceli yerel seçim sonuçları 2019: Tunceli’de hangi belediye başkan adayı önde?

Tunceli’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP)’den Fatih Mehmet Malkoçoğlu, HDP’den Nurşat Yeşil, CHP’den Yusuf Kenan Aydın, AK Parti’den ise Gökhan Arasan aday oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Türkiye’nin ilk komünist belediye başkanı olan Fatih Mehmet Malkoçoğlu önde görünüyor. İşte Tunceli’den yerel seçim sonuçları…
|Tunceli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Fatih Mehmet Maçoğlu
|TKP
|5.737
|% 32,24
|Nurşat Yeşil
|HDP
|5.169
|% 29,05
|Yusuf Kenan Aydın
|CHP
|3.725
|% 20,93
|Gökhan Arasan
|AK Parti
|2.519
|% 14,16
|MHP
|541
|% 3,04
|BTP
|30
|% 0,17
|DSP
|28
|% 0,16
|Saadet Partisi
|28
|% 0,16
|Vatan Partisi
|17
|% 0,10
|Diğer
|1
|% 0,01
|Tunceli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|11.956
|%27,99
|HDP
|10.246
|%23,99
|AK Parti
|8.654
|%20,26
|TKP
|7.907
|%18,51
|MHP
|2.098
|%4,91
|ALİ İHSAN ŞAHİN
|599
|%1,40
|ERDAL ŞANLI
|293
|%0,69
|İMAM KARAKOÇ
|177
|%0,41
|ALİ İHSAN GÖKTAŞ
|177
|%0,41
|Saadet Partisi
|136
|%0,32
|NİYAZİ AKGÜL
|110
|%0,26
|ALİEKBER ÇAKMAK
|105
|%0,25
|Vatan Partisi
|92
|%0,22
|MUSTAFA KOÇAK
|86
|%0,20
|Diğer
|72
|%0,17
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