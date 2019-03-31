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Tunceli yerel seçim sonuçları 2019: Tunceli’de hangi belediye başkan adayı önde?

Tunceli'de binlerce seçmen bugün yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa gitti. Tunceli'de seçimi ilginç kılan ise 2014 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Malkoçoğlu'nun bu kez Tunceli Belediye Başkanlığına aday olması. Peki Tunceli'de hangi aday önde gidiyor? İşte Tunceli seçim sonuçları...

22:41 -
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Tunceli yerel seçim sonuçları 2019: Tunceli’de hangi belediye başkan adayı önde?

Tunceli’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP)’den Fatih Mehmet Malkoçoğlu, HDP’den Nurşat Yeşil, CHP’den Yusuf Kenan Aydın, AK Parti’den ise Gökhan Arasan aday oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Türkiye’nin ilk komünist belediye başkanı olan Fatih Mehmet Malkoçoğlu önde görünüyor. İşte Tunceli’den yerel seçim sonuçları…

Tunceli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Fatih Mehmet Maçoğlu TKP TKP 5.737 % 32,24
Nurşat Yeşil HDP HDP 5.169 % 29,05
Yusuf Kenan Aydın CHP CHP 3.725 % 20,93
Gökhan Arasan AK Parti AK Parti 2.519 % 14,16
MHP MHP 541 % 3,04
BTP BTP 30 % 0,17
DSP DSP 28 % 0,16
Saadet Partisi Saadet Partisi 28 % 0,16
Vatan Partisi Vatan Partisi 17 % 0,10
Diğer Diğer 1 % 0,01
Tunceli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 11.956%27,99
HDP HDP 10.246%23,99
AK Parti AK Parti 8.654%20,26
TKP TKP 7.907%18,51
MHP MHP 2.098%4,91
ALİ İHSAN ŞAHİN ALİ İHSAN ŞAHİN 599%1,40
ERDAL ŞANLI ERDAL ŞANLI 293%0,69
İMAM KARAKOÇ İMAM KARAKOÇ 177%0,41
ALİ İHSAN GÖKTAŞ ALİ İHSAN GÖKTAŞ 177%0,41
Saadet Partisi Saadet Partisi 136%0,32
NİYAZİ AKGÜL NİYAZİ AKGÜL 110%0,26
ALİEKBER ÇAKMAK ALİEKBER ÇAKMAK 105%0,25
Vatan Partisi Vatan Partisi 92%0,22
MUSTAFA KOÇAK MUSTAFA KOÇAK 86%0,20
Diğer Diğer 72%0,17
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