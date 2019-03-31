Tunceli yerel seçim sonuçları 2019: Tunceli’de hangi belediye başkan adayı önde?

Tunceli’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP)’den Fatih Mehmet Malkoçoğlu, HDP’den Nurşat Yeşil, CHP’den Yusuf Kenan Aydın, AK Parti’den ise Gökhan Arasan aday oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Türkiye’nin ilk komünist belediye başkanı olan Fatih Mehmet Malkoçoğlu önde görünüyor. İşte Tunceli’den yerel seçim sonuçları…

Tunceli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 11.956 %27,99 10.246 %23,99 8.654 %20,26 7.907 %18,51 2.098 %4,91 599 %1,40 293 %0,69 177 %0,41 177 %0,41 136 %0,32 110 %0,26 105 %0,25 92 %0,22 86 %0,20 72 %0,17