Tunceli’de mağara ve silah deposu imha edildi

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, “Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 1 mağara ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Bu yerlerde, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm ve 5,56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gr C-4 patlayıcı, 4 adet kanas şarjörü, 20 adet av tüfeği mühimmatı, 1500 m kablo, 20 adet koli bandı, 1 adet çadır, 2 adet av tüfeği namlu uzatması, 1 adet av tüfeği bakım kiti, 1 adet roket mühimmatı, 4 adet pil bloğu, 9 adet küçük tüp, 3 adet uyku tulumu, 1 adet güç kaynağı, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

İHA