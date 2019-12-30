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Tunceli’de okullar tatil mi? Tunceli Valiliği kar atili açıklaması yaptı mı?

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini Tunceli'de de gösteriyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

09:43 -
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Tunceli’de okullar tatil mi? Tunceli Valiliği kar atili açıklaması yaptı mı?

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, sürücü ve yayalar cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

OVACIK’TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü. Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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