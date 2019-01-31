Tunceli’yle ilgili 98 bin haber yayınladı

Tunceli'nin terörden temizlenmesinin ardından gelen yatırım, istihdam ve sosyal etkinliklerle kent yerel ve yaygın basında önemli derece de yer aldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları ile huzur şehri haline gelen Tunceli, son 1,5 yılda hem yerel hem de ulusal basında tam 98 bin 933 defa yer aldı.



Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Tahsin Babat ve ekibinin de Vali Sonel'in koordinesinde etkin olarak görev yaptığı şehirde, yerel ve ulusal yazılı basında 31 bin 171, televizyonlarda bin 552, internet medyasında 66 bin 210 olmak üzere toplamda tüm medya da 98 bin 933 haber yer aldığı bildirildi.

Valilik üzerinden 165 duyurunun yapıldığı şehirde, ayrıca vatandaşların istek, şikâyet, talep, öneri, ihbar, bilgi edinme yoluyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 150, Şahsen, bilgi edinmeden gelen toplam başvuru sayısının ise 2 bin 569' olduğu açıklandı.

