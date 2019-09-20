TÜRGEV’in yurt binası Musevi Mezarlığı arazisine inşa edilmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, protokollerini iptal ettiği bazı vakıflar için büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan binaları inceledi. 8 Eylül'de, Küçükçekmece ve Beşiktaş'taki binaları gezen İmamoğlu, bugün de Beyoğlu Örnektepe'deki gençlik merkezi inşaatını inceledi. Tamamlanma noktasında olan Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Katlı Otoparkı TÜRGEV için İBB tarafından 17 milyon 200 bin TL'ye yaptırılmıştı.

İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ

İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel Sekreter Yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı eşlik etti. Yetkililerden 2016 yılında ihalesi yapılan, 2017'de de inşaatına başlanan projeyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, daha sonra binayı gezdi. Projenin çevre düzenlemesini de incelemek isteyen İmamoğlu, bina çıkışında çok sayıda mahalleli tarafından karşılandı. İmamoğlu, yetkililerden, binanın eski Musevi Mezarlığı arazisi üzerine inşa edildiğini ve çevrede mezar taşları bulunduğu bilgisini aldı. Mezar taşlarını yerinde tespit eden İmamoğlu, Genel Sekreter Erkut'a, “Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat'a haber verin, bu mezar taşlarını hemen buradan alsınlar. Bunlar tarih bir nevi” dedi. İmamoğlu, yardımcılarından, binanın bulunduğu parsel içinde kalan yeşil alanın da hızlıca değerlendirilip, halkın kullanımına sunulmasını istedi.

MAHALLENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLECEK

İmamoğlu, yaptığı değerlendirmede ise, “Burada, içinde kreş ve kapalı otopark da bulunan çok fonksiyonlu bir bina inşa edilmiş. Aynı zamanda bir yurt binası olarak Örnektepe'de çalışılmış. Ama şimdi binanın bütününe bakacağız. Buradaki kamuya açık alanı, mahalleliyle kurulacak diyalog sonucu onların ihtiyacına dönük revize edeceğiz. Hızlıca hizmete girmesini sağlayacağız. Burada önce mahalleliyi, yurtla beraber de öğrencileri mutlu etmek istiyoruz. Metruk duran otoparkı da hızlıca hizmete açmak niyetindeyiz. Bunların tümünü, arkadaşlarım bana bir iş planı şeklinde bir hafta, on gün içerisinde verecekler. İnsanlarımızla burada hızlıca buluşacağız” dedi.