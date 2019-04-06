Turgutreis’te deniz kenarı inşaata kaçak uyarısı

Muğla'nın Bodrum Kent Konseyi Ekoloji Çalışma Grubu Turgutreis Mahallesinde Astaş-Mandarin yetkililerinin ‘Kıyı Kanunu'na aykırı inşaat başlattığını ileri sürerek Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesini uyardı.

Bodrum Kent Konseyi Ekoloji Çalışma Grubu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa, Çevre Kanunu, İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliği, Kent Konseyi Tüzüğü'nden kaynaklanan hak ve yetkilerimize dayanarak, Turgutreis'te inşai hafriyat faaliyetlerine başlayan A.-M. yetkilileri ile Bodrum ve Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerini uyarıyoruz.

1-Hafriyata başlayan şirketin 05.04.2019 itibarıyla proje ve ruhsat bilgilerini içeren tabelası bulunmuyor. Bu yüzden derhal tabela dikmesini,

2- 80-150 dönüm civarında olduğunu duyduğumuz inşaat alanı, 1/100.000'lik ÇDP'de görüldüğü üzere turizm merkezi olup burada ancak turizm amaçlı tesis ve yapılar inşa edilebilir. Konut, yalı evi, villa vb. adı altında yapılar inşa edilemez. Belediye yetkililerinin veya bakanlık yetkili denetim firmasının kat, taks, çekme mesafesi, kod vb. gibi kriterlere uyulduğunu sürekli kontrol edilmesini,

3-Hafriyat sonucu çıkan toprak, moloz vs. nin nereye döküldüğünün takip edilmesini,

4-Hemen kuzeydeki tesisin sahil yolunu arkaya almış olması kötü bir emsaldir. Projedeki planın tadilat-revizyon yöntemiyle yolun değiştirilmesinin yanlış olacağını; sahili ilerde halka kapalı hale getirme uygulamasının kamu yararı ilkesine aykırılık teşkil edeceğini, bu durumda Kıyı Kanuna muhalefet nedeniyle idari-adli süreçler başlatacağımızı bildiriyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz”