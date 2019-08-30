Turhan Çömez 12 yıl aradan sonra 30 Ağustos’ta yurda döndü

Ergenekon kumpasında 1 Temmuz'da İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, 10’uncu duruşmanın ardından karar açıklanmış ve kararda tüm sanıklar “Silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından beraat etmişti.

YAKINLARI TÜRK BAYRAĞIYLA KARŞILADI

Davada yargılanan ve yurtdışında bulunan tek sanık Turhan Çömez, 12 yıldır bulunduğu İngiltere’den Türkiye’ye bugün tarifeli uçakla döndü. Çömez havalimanında yakınları tarafından Türk bayrağı İle karşılandı.

YARIN BABA OCAĞINDA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Yurda dönen Çömez’in yarın baba ocağı Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’da vatandaşlara hitap edeceği öğrenildi.