Turhan Çömez baba ocağı Bandırma’da!

AKP Balıkesir eski milletvekili Dr. Turhan Çömez, 12 yıldır hasret kaldığı Türkiye'ye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dönmüştü.

Çömez, bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde baba ocağındaydı.

Bandırma'da ilk olarak emekli asker Cengiz Özkan ve Fahri Aydemir isimli vatandaşların cenazesine katılan Çömez, daha sonra ailesi ve sevenleriyle bir araya geldi, hasret giderdi.

Çömez'e vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu.

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“12 BOYUNCA HASRETİNİZLE YAŞADIM!”

Turhan Çömez, Bandırma kent meydanında yer alan baba evi önünde toplanan vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma da yaptı. Çömez, “Büyük bir zulüm, büyük bir iftira, büyük bir saldırı tam 12 yıl sonra sona erdi. Bu zulme vesile olanlar, bu zulme sebep olanlar bugün yurtdışında, ben buradayım. 12 yıl boyunca sizin hasretinizle, size hizmet etme hasretiyle yaşadım” dedi.

2008 yılında AKP'den istifa ettikten birkaç ay sonra Ergenekon kumpasına kurban giden Çömez hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu sırada dil eğitimi için İngiltere'de olan Çömez, bir daha yurda dönemedi. İngiltere hükümetine iltica başvurusunda bulunan Çömez, orada doktorluk mesleğini icra etmeye başladı. Çömez'e Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Parlamentosu tarafından yılın ‘en başarılı doktoru' ödülü verildi. Bu yıl temmuz ayında Ergenekon kumpası kapsamında görülen davadan beraat eden Turhan Çömez'in ilk işi Türkiye'ye dönmek oldu.

Dr Turhan Çömez AKP'nin kuruluşunda yer almış, uzun yıllar AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünü ve danışmanlığını yapmıştı.