Turiste hakaret eden taksiciye para cezası

Taksi şoförü Osman Keleş, 22 Mart’ta Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?', ‘Camileri bombalamaya mı geldin?' diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansımıştı.

Yaşanan olaydan sonra Osman Keleş hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davayı karar bağlayan İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, sanık Osman Keleş hakkındaki kararı verdi.

Mahkeme, sanık Osman Keleş'in “Tehdit” ve “Kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından beraatına, “Hakaret” suçundan da 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.