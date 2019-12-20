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Turiste hakaret eden taksiciye para cezası

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan taksisine binen Senagalli turist Ousmane Alyly’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Osman Keleş 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

Can ÖZÇELİK
11:57 -
Haberler Gündem
Turiste hakaret eden taksiciye para cezası

Taksi şoförü Osman Keleş, 22 Mart’ta Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?', ‘Camileri bombalamaya mı geldin?' diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansımıştı.

Yaşanan olaydan sonra Osman Keleş hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

 

Davayı karar bağlayan İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, sanık Osman Keleş hakkındaki kararı verdi.

FOTO:İHA/Arşiv – Senagalli Ousmane Alyly, taksici Osman Keleş’ten şikayetçi olmuştu.

Mahkeme, sanık Osman Keleş'in “Tehdit” ve “Kişiler arasında ayrımcılık yapmak” suçlarından beraatına, “Hakaret” suçundan da 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

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