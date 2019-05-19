Turizmin kalbinde imam hatip tartışması

TBMM Bayındırlık Turizm Komisyonundaki, Turizmi Teşvik kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum sahiline yapılan ve boş kalan İmam Hatip Lisesi tartışma konusu oldu. Altınkum'da 7 milyon 659 milyon lira harcanarak 24 derslikli İmam Hatip Lisesi ve pansiyon yapılmıştı. Okul bu yıl hizmete girdi ancak büyük oranda boş kaldı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ‘'Aydın'da imam hatip lisesi varken ve yarısı boşken, Didim'e ikincisi yapıldı. Yozgat'tan bile öğrenci getirdiler ama okul dolmadı. Kapasitesinin yüzde 10'a kadar öğrenci var. Burasını Turizm Meslek Lisesi yapalım. Turizm bölgesinde, turizm meslek okulları ihtiyacımız var. Turiste nitelikli eleman nasıl yetiştiririz, onun hesabının peşindeyiz'' dedi.

NİTELİKLİ PERSONEL LAZIM

“Millî eğitim politikasında imam-hatiplere verilen önemin yüzde 10'unu turizme versek, turizm meslek liseleri yapsak, şu anda nitelikli personeli de daha rahat bulurduk” diyen CHP'li Yıldız şunları söyledi:

‘'İmam hatip okullarına karşı değilim ama yerinde ve planlı yapmamız lazım. Aydın'da imam hatip okulumuz varken ve öğrenci sayısında yüzde 50 doluluk bile olmadan ikinci bir imam-hatip okulu Didim'e yapıldı. Bu okul da bin kişilik. İzmir'den, Ödemiş'ten, Denizli'den, hatta Yozgat'tan öğrenci getirdiler buna rağmen dolmuyor. Orasını turizm meslek lisesine çevirsek, Didim'i de, Kuşadası, Bodrum, Gümüldür'ü de verimli hâle getirir. Turizm bölgesinde öncelikle turizm meslek okulları ihtiyacımız var''