Türk Akımı Doğalgaz projesinde 85 bin ağaç kesilmiş

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi'nde Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde ÇED raporuna uyulmayarak ormanlık alanda 2 milyondan fazla ağacın katledildiği iddiasıyla yerel basında yer almıştı. Valilik söz konusu iddiaları yalanlayarak konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

“85 BİN AĞAÇ KESİLDİ”

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Türk Akım Projesi Kapsamında Ana Dağıtım Merkezi, birinci ve ikinci doğal gaz boru hattı olmak üzere toplamda 85 bin adet ağaç kesilmiş olup, bunun karşılığı 5 kat ağaç dikilmek üzere, ilgili firmalarca Orman Genel Müdürlüğü’ne ağaç bedelleri yatırılmıştır” denildi.

DEDEOĞLU: 2 MİLYONA YAKIN AĞAÇ KESİLDİ

Bölgeye giderek inceleme yapan TEMA Vakfı Lüleburgaz eski temsilcisi Hakan Dedeoğlu, “Kıyıköy’de yapımı devam eden ve orman işletmesinin 48 bin ağaç kesildi dediği 60 m eninde 30 km boyundaki boru hattı güzergahında en basit hesaplama ile tahmini en az 1 milyon 800 bin ağaç kesimi yapılmıştır. Şantiye alanı yapımına ayrılan 540 dekar arazi hariçtir. Ayrıca hafriyat yapılan yerlerden çıkan fazla toprak ormanlık alana dağıtılmıştır” diye konuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Öte yandan projeni dışına çıkıldığı ve ağaç kıyımı yapıldığı gerekçesiyle Saray Doğayı Koruma Derneği, Kıyıköy Güven Mahallesi Muhtarı İsmail Özen, Kale Mahallesi Muhtarı Sercan Başar ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Tan'ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.