Türk annenin umudu, iki emsal kararda

İzmirli Dilek Güneş ile Yunanistanlı Selanikli Georgios Tsakiridis yaşadıkları büyük aşkı, 27 Aralık 2014 tarihinde Urla’da görkemli bir düğünle resmiyete döktü. Ancak çift, düğünden hemen sonra sık sık tartışmaya başladı. Çiftin Melis adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Bebeklerine verecekleri isim nedeniyle de büyük tartışmalar yaşayan çift, yeni bir hayat kurmak için, Melis henüz 40 günlükken Yunanistan Selanik kentinin Sindos Köyü’ne taşındı. Dilek Güneş, hayalini kurduğu mutluluğu Yunanistan’da da yakalayamadı. Kocası Georgios Tsakiridis ile ailesi, baskıyı arttırınca 2016 yılının Haziran ayında kızını da alıp, Türkiye’ye döndü. Georgios Tsakiridis’in verdiği yurt dışına çıkış izniyle İzmir’e dönen Dilek Güneş, boşanma davası açtı. Baba Georgios da Türkiye’ye dönmelerine izin verdiği eşi hakkında ‘çocuk kaçırma’ iddiasıyla dava açtı.

M AHKEMELER ZIT KARARLAR VERDİ

Boşanma davasını gören İzmir 1’inci Aile Mahkemesi ara kararla, şu anda 3 yaşında olan Melis’in velayetini geçici olarak anneye verdi. ‘Uluslararası çocuk kaçırma ve iade’ davasına bakan İzmir 7’nci Aile Mahkemesi ise 2017 yılının Eylül ayında Melis’in velayetinin Yunan babaya verilmesi yönünde karar aldı. Anne Dilek Güneş, kararı Bölge Adliye Mahkemesi’nde temyiz etti. Bölge 2’nci Hukuk Dairesi, 2018 yılının Ocak ayında verdiği kararla ‘çocuğun psikolojik açıdan sorun yaşayacağı’ gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararı üzerine davayı tekrar gören 7’nci Aile Mahkemesi, ilk kararının aksine ‘çocuğun ruhsal olarak etkileneceği’ gerekçesiyle babanın talebini reddetti. Kararı bu kez de baba Georgios Tsakiridis temyiz etti. Dava dosyasını ikinci kez inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, farklı bir karara imza atarak, Melis’in babasına iadesine ve Yunanistan’a götürülmesine izin verdi. Hem yerel mahkemenin hem de bölge adliye mahkemesinin aynı dosyaya 2 farklı karar vermesinden sonra dava dosyası Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’ne gitti. Ancak Yargıtay küçük Melis’in babasına iade edilmesi kararını onadı.

İKİ KARAR UMUT OLDU

Yargıtay’ın kararından sonra Dilek Güneş, avukatı Mehmet Ali Keleş aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi’nden de önemli bir adım geldi. Ön incelemeden sonra dava dosyası önemli kategoride değerlendirilip, komisyon yerine direk 1’inci bölüme sevk edildi. Dosyanın incelenmesi sürerken Avukat Mehmet Emin Keleş yüksek mahkemeye ek dilekçe sundu. Ek dilekçeyle ilgili bilgi veren Keleş, “İsviçre vatandaşı anne ile İsrail vatandaşı baba arasındaki çocuk kaçırma olayında, anne, velayetini geçici olarak aldığı çocuğunu İsviçre’ye götürüyor. Bunun üzerine babanın açtığı davada, çocuğun İsrail’e iadesine yönelik Federal Mahkeme karar veriyor. Ancak son olarak annenin gittiği AİHM, anneyi haklı buldu. Başvurucu anne ve çocuk bakımından iade kararının icra edilmesinin çocuk için ağır risk oluşturacağı, psikolojisini tehlikeye atacağı ve çocuk için kalıcı travma yaratacağı gerekçeleriyle bu kararı aldı. Yine Anayasa Mahkemesi de, benzer bir kararı 2018 yılında aldı. Yıldız Yıldız’ın başvurusunda, iade talebini inceleyen Anayasa Mahkemesi, çocuğun iade edilmesi halinde fiziki ve psikolojik tehlikeyle karşılaşabileceğini varsaydı” dedi.

İZMİR (DHA)