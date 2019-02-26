Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda ateş açıldı: Yaralılar var

Olay, 20 Şubat’ta Romanya’nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu’nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden ‘Ostik Şenol’ adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, uluslararası sularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, ‘dur’ ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı.

Ateş altına alınan teknede korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Bir süre tekneyi takip eden ekipler, daha sonra geri çekildi. Olayda plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul’a döndü.