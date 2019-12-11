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Türk bayrağına hakaret etmişti! İşte istenen ceza…

Diyarbakır'da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk bayrağına hakaret içerikli sözler sarf eden ve PKK'lı teröristlerin fotoğrafını paylaşan şüpheli hakkında dava açıldı.

11:14 -
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Türk bayrağına hakaret etmişti! İşte istenen ceza…

Diyarbakır’da, sosyal medyada, Türk bayrağına hakaret içerikli sözler sarf ettiği video ile PKK’lı teröristlerin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli hakkında 10.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

TERÖRİST FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

E.A’nın silahlı ve yüzleri kapalı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlarında yorum da yaptığı, birçok paylaşımda da terör örgütü PKK’yı savunduğu, videoda ise küfür ve hakaret içerikli sözler sarf
ettiği ifade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık E.A. hakkında “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. (AA)

dava Diyarbakır PKK sosyal medya Terör terör örgütü
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