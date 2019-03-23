Türk Büyükelçiden çarpıcı S-400 açıklaması açıklaması

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. “F-35 teslimatı askıya alınabilir” diye yazan Tan, “'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var” diyerek Türkiye'yi uyardı.

Namık Tan sosyal medya hesabından, “ABD’li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye’ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı. ABD tarafı ayrıca Türkiye’ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı” diye yazdı.

Eski Büyükelçi Tan devamında, “S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var” ifadelerini kullandı.

“S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir” diyen Namık Tan, “Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimze ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız” dedi.

SARAY'DAN JET YANIT

Namık Tan'ın Türkiye'ye yönelik bu “uyarılarına” Saray'dan da jet yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, “Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!” diye yazdı.