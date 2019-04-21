Oyna Kazan, Instagram sayfasından günün kopyasını verdi. Kuruş değil binlerce lira kazan sloganıyla App Store ve Google Play’de indirime sunulan Oyna Kazan Canlı Bilgi Yarışması Hadi’ye rakip olarak çıktı. 21 Nisan 21.30 Oyna Kazan kopyası şöyle:

Türk Dil Kurumunun ilk başkanı kimdir?

TÜRK DİL KURUMUNUN İLK BAŞKANI KİMDİR?

CEVAP: Sâmih Rif’at



Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif’at, Ruşen Eşref, Celâl Sâhir ve Yakup Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif’at’tır.

OYNA KAZAN NEDİR?

Onedio’nun canlı mobil bilgi yarışması Oyna Kazan yayın hayatına başladı. Kuruş kuruş değil, binlerce lira kazanın sloganıyla Hadi’ye rakip olan Onedio canlı mobil bilgi yarışması resmen App Store ve Google Play’de satışa sunuldu.

OYNA KAZAN UYGULAMASINDAN NASIL PARA KAZANILIR?

Oyna Kazan’da soru sayısı olmadan yarışılabilecek. Elendikten sonra 1000 kişiden itibaren herkesin para kazanacağı uygulamada paralar sürekli artıyor. Son 1000’e girdiğiniz az kazanmaya başlayacağınız uygulama 250 ve 500 kalırsanız geliriniz daha çok artıyor.