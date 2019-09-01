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Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Çanakkale Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı. Kaptan gemiyi kıyıya doğru ilerlettiğini bildirirken, bölgeye hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne bağlı 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi.

18:15 -
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Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Alınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki “Kanuni D.S” isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

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Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait “Kurtarma-6” römorkörü sevk edildi. AA

Son güncelleme: android-time 18:18 01.09.2019
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