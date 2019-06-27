Türk halkı değişim istiyor bunu eski figürler yapamaz

23 Haziran İBB seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasında büyük katkısı olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu seçim günü yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. Kavuncu, “Türk Milleti'nin istediği değişimi Millet İttifakı olarak biz gerçekleştirdik. İstanbul'u en iyi Ekrem İmamoğlu'nun yöneteceği kanaatindeyiz. Bunun için destekledik. Bundan sonra da başarılı olması için elimizden gelen desteği vereceğiz, onun için çalışacağız. Ekrem Bey'in başarısı başarımızdır” dedi.

‘KENDİNDEN EMİNDİ'

Son seçimin, 31 Mart seçimlerine göre çok kısa sürdüğünü belirten Kavuncu şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

– Bizim sonucu çok çabuk alacağımıza dair kanaatimiz vardı. Sandıklarda çok iyi teşkilatlanmıştık. Gelen bilgileri büyük bir titizlikle değerlendiriyorduk. Ekrem Bey, o gün çok heyecanlı değildi. Kendinden çok emin duruyordu. Bu bize de yansıyordu. Kazandığımız kesinleşince sarılarak birbirimizi tebrik ettik.

– Hayat 23 Haziran'dan önce olduğu gibi devam etmeyecek. Biz seçim süresi boyunca hep İstanbul'u konuşmak istedik. İstanbul ile ilgili projeler yarışsın istedik. Fakat 31 Mart'tan sonraki süreçte bu seçim İstanbul seçimi olmaktan çıktı. 31 Mart'ta vatandaşın seçtiği bir adayın hakkı gasp edildi. Dolayısıyla bu seçim demokrasiye olan inancın ve halkın iradesinin korunması açısından çok önemliydi. Orta ve uzun vadede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AKP ve ortağı ‘Nerede hata yaptık' diye sorgulayacak. Ancak bu sorgulama tek adamın olduğu yerde pek sağlıklı yapılamaz.

‘MİLLETİ BÖLMEYİN' DEDİK

– Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri yaşanan bazı arızalar iyice ortaya çıkmaya başladı. Vatandaş hayat standartlarından memnun değil. Türk halkı bir değişim istiyor. Bunu da eski siyasetin figürleriyle değiştiremeyeceğini biliyor. Değişimi genç figürlerle yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu'nun başarısındaki en büyük etkenin halkın bu değişim isteğidir. Biz Millet İttifakı olarak temel prensipler üzerinde sadece sözde değil eylemde de ittifak yaptık. Bunu farklı iki siyasi parti olarak yaptık. İktidara ‘Milleti bölmeyin' dedik. Farklı düşünen insanlar adalet duygusuyla bir araya geldi. Biz Türkiye İttifakı'nı İstanbul'da gerçekleştirdik. Bunun kazanımını da seçimde gördük.

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