Türk İHA’ları Rumları paniğe sevk etti

Rum Fileleftheros gazetesinin, ‘Ege´den Kıbrıs´a ve Türkiye´ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar’ başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

Türkiye’nin, Ege´den Kıbrıs´a ve Suriye´ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, “Bu şekilde Ankara´daki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor” ifadelerine yer verdi.

‘Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs´ta olan hareketleri bilmek istiyor’ diye devam eden gazete, Türkiye´nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla ‘özellikle askerî öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu’ vurguladı. DHA