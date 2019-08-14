Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan tepki çeken sözler!

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaştı. Buna göre işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam kararı çıktı. İşçileri memnun etmeyen yeni zamlara bir de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın sözleri eklenince işçilerin umudu bir kez daha kırıldı.

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“EN AZINDAN KAPATTIM BÖYLE”

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansıdı. FOX TV’de yer alan habere göre, Atalay kamu işçilerinin zam teklifine attığı imzayı, “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ ALDI

Atalay’ın bu sözleri sosyal medyada da büyük yankı buldu. Birçok kullanıcı Atalay’ın bu sözlerine tepki gösterdi.