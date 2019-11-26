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Türk medyası bunu tartışıyor: İntiharın nedeni para mı çocuk mu?

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Ali Kabasakal isimli vatandaş geçtiğimiz gün tüfekle intihar etti. Kabasakal'ın intiharından çok "neden intihar ettiği" tartışma konusu oldu. Yerel gazetelerde şahsın "Maddi sıkıntılar için canına kıydığı" iddia edildi. Haber ajansları ise olaydan günler sonra olay yerine giderek bu iddiayı "çürütmeye" çalıştı.

10:38 -
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Türk medyası bunu tartışıyor: İntiharın nedeni para mı çocuk mu?

45 yaşındaki Ali Kabasakal, Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Yenmiş köyünde bulunan evinde intihar etti.

MADDİ SIKINTI İDDİASI

Bunun üzerine Kabasakal'ın cebinde 1,5 lirasının olduğu için intihar ettiğini ekonomik sıkıntı yaşadığı gibi iddialar yerel medyada ve sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Haber ajansları ise acı olaydan günler sonra Ali Kabasakal'ın köyüne giderek akrabaları ile konuştu.

 

Ali Kabasakal’ın akrabası Barış Özcan

KÖYÜN MUHTARI AJANSA KONUŞTU

Aynı zamanda köy muhtarı olan Kabasakal’ın akrabası Barış Özcan, İHA’ya yaptığı açıklamada “maddi sıkıntı” iddiasının gerçek olmadığını söyledi.

Özcan, “Bankada parası olan bir insanın ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmesi çok mümkün değil. Ailesinin ve akrabası olan bizlerin acısına saygı gösterilmesini istiyoruz. Ali ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmedi. Ali'nin bazı sağlık problemleri vardı. Bundan dolayı ruhsal bunalım içerisindeydi. İntihar nedeni tamamen budur” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞU OLMUYORDU İDDİASI

Öte yandan, Ali Kabasakal'ın çocuk istediği ancak sağlık problemleri nedeni ile baba olamadığı için yaşadığı ruhsal sıkıntı ile intihar ettiği öğrenildi. (İHA)

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