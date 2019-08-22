Türkkan, bakana Kocaeli’ndeki sel ve su baskınlarını sordu

Kocaeli'nde dün ve önceki hafta meydana gelen yağışlar başta Gebze, Körfez, İzmit, Gölcük, Karamürsel olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkilemişti. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU'nun altyapı sorunlarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cevaplaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sundu. Türkkan, “Bunca yıl bu güzel kenti yönetenler altyapı adına hiçbir şey yapmadılar. Peki bu kadar borç varken bu paralar nereye gitti? Her açıklamaları fıkra gibi. Bu seferki kediyle ciğer hikayesine benziyor” dedi.

ACİL İHTİYAÇ ALTYAPI

Lütfü Türkkan Kocaeli'nin altyapısı olmamasına rağmen milyarlarca lira borcu olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Bazı zihniyetler için küresel ısınma sadece kutupların eriyişinden ibaret olabilir ama Türkiye'nin iklim kuşağı giderek değişiyor. Artık bir aylık yağmurlar bir günde yağıyor, şehrin en önemli en acil ihtiyacı altyapı. Belediyenin tasarruf etmesi yerinde bir karar ama altyapı yatırımları ve İSU tasarruf bütçesinden etkilenmemeli. Bakın 1942'de bu şehir en yüksek günlük yağışı almış. Altyapıyı verilere göre hazırlayın, doğru belediyecilik ile su baskınlarından kurtulan şehir örnekleri var Anadolu'da. Kocaeli'nin en işlek caddelerine hatta yeni yapılan tramvay hattına bakın su altında. 31 Mart öncesi yağmur gideri olmadan asfaltlanan yollara bakın. TEM'e bakın su altında, E-5'e bakın su altında. Burada suçlu aşırı yağışlar değil, altyapının olmaması”

“İRADE GEREKLİ”

İnsanlar yağmur yağdığında acaba eve dönebilir miyim? ya da işe geç mi kalacağım gibi korkular yaşıyor çünkü yollar su dolu, tek geçiş noktaları altgeçitlerde bırakın paçanızı katlamayı geçmek için yüzmeniz gerekiyor. Güneşli havada gidin mesela Körfez'in Mimar Sinan, Atalar mahallesine vatandaşla sohbet edin ilk istediği altyapı. Neden? Çünkü en mağdur olduğu konu yağmurda eve dönememek. O geçitleri su basacağını makam aracınızdan göremezsiniz. Yürümeniz lazım. Sorun yağmur değil, gerekli çalışmayı yapmayan belediyeler. Vatandaşın evini lağım basmış, akşama kadar susuz bırakılmış, yazık değil mi bu insanlara. Çözümü çok basit. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı seferberliği başlatması gerekli. İlimizde çok şükür bunu yapabilecek ekipman var, gerekli malzemeleri üretebilecek sanayi kuruluşlarımız var. Sadece sorunu kaynağından çözecek irade gerekli.”

TÜRKKAN, BAKANA ŞU SORULARI SORDU

Lütfü Türkkan, Ban Kurum'a şu soruları yöneltti;

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından son 5 yıllık altyapı yatırımları tutarı toplamı ne kadardır?

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde alınacağı söylenen tasarruf tedbirlerinden İSU yatırımları etkilenecek midir?

– İSU'nun 2018 faaliyet raporunda 993.347.457 TL toplamında gideri olduğu ve yatırımları için 367,5 Milyon TL harcadığı ifade edilmiştir. Bu rakamın ne kadarı yağmur suyu ve kanalizasyon yatırımlarına harcanmıştır?

– İklim değişikliğinden dolayı 1 ayda alınan yağışlar 1 saat içinde meydana gelebilmektedir. Bu durumun bertaraf edilmesi için İSU'nun 2019-2020 yatırım programı bulunmakta mıdır?

– İSU tarafından 2018 yılında hazırlanan projelerin ne kadarı gerçekleştirilmiştir? Hazırlanan projeler 2019 ve 2020 yatırım programına alınmış mıdır?

– Son 5 yıl içinde yenilenen altyapı çalışmalarında mevcut kapasitenin artışına gidilmiştir midir? İSU bünyesindeki altyapı hatlarında kapasite artış oranı ne kadardır?

– İSU tarafından D-100, TEM ve YHT güzergahında yer alan alt geçitlerde altyapıların ne kadarı yenilenmiştir? Yenilendiyse geçitlerde vatandaşların geçişlerini engelleyecek kadar su birikintisi oluşmasının sebebi nedir? Şehir içinde vatandaşların tek geçiş alternatifi olan alt geçitlerde yaşanan bu durumun önlenmesi neden mümkün değildir?

– İSU ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı arasında ortak koordinasyon birimi bulunmakta mıdır?

– Kocaeli genelinde yağmur suyu hattı bulunmayan ancak buna rağmen asfaltlanan sokak ve caddelerin eksik altyapıları 2019 ve 2020 yılı içinde tamamlanacak mıdır? Özellikle seçim zamanı asfaltlanan yollar revize edilecek midir? Yeniden asfaltlama ve altyapı çalışmalarının yaklaşık maliyeti ne kadardır?