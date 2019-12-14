Türkan Saylan’ı doğum gününde andılar

Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi tarafından 10 yıl önce yaşamını yitiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin eski Genel Başkanı Türkan Saylan'ın 84'üncü doğum gününde anma konseri düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Klasik Müzik Orkestrası tarafından Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde verilen konseri çok sayıda sanatsever izledi.

“BİR KEZ DAHA SAYGI VE MİNNETLE”

Münif Akalın'ın şefliğinde birbirinden güzel klasik müzikleri çalan orkestraya, solist Olgu Kızılay ve başkemancı Burçak Özkan da eşlik etti. Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hem tıp hem de eğitim alanında Türkiye'ye ve dünyaya çok önemli hizmetleri olduğunu söyleyen Şef Münif Akalın, “Doğum gününde Türkan Saylan'ı bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyoruz” dedi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.