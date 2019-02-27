27 Şubat Hadi ipucu sorusu: Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan organizasyonun adı nedir?

Hadi bu akşam 19.30’da takipçileriyle buluşacak. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin yaptığı Ailece Hadi yarışmasından ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşamki ipucu Birleşmiş Milletler’den geliyor. 27 Şubat Hadi ipucu sorusu: Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan organizasyonun adı nedir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

27 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI: UNİCEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF (İngilizce: United Nations International Children’s Emergency Fund), 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiştir. “Uluslararası” ve “acil” kelimeleri silinmesine rağmen kısaltması değişmemiştir.