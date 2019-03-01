Türkiye, ABD’nin yaptığı son Patriot talebini reddetti

ABD yönetimi, Patriot satışına ilişkin son teklifi geçen ayın ortasında yapmıştı. Daha önceki satış tekliflerinde Patriot füze sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesi için en az iki yıllık bir süreden bahsediliyordu. Ankara'nın bunu reddetmesi üzerine Washington yönetimi, teslim tarihini geri çekmiş, halen elindeki bazı füze sistemlerini, satışın gerçekleşmesi halinde Türkiye'ye iletebileceğini bildirmişti.

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Sözcü'ye bilgi veren yetkililer, ABD'nin teslim tarihini geri çekerek ve fiyatı da düşürerek yaptığı son teklifin içinde teknoloji transferinin yer almadığını, bu nedenle de Ankara tarafından kabul görmediğini ilettiler. Ancak yetkililer, ABD'nin teklifi daha iyi koşullara çekmesi halinde, yeniden görüşmeler için kapıyı da kapatmadılar.

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ANKARA S-400'LERİ ALIRSA, ABD YAPTIRIMI İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 satın alımını tamamlaması ve füzelerin teslim edilmesi halinde, Türkiye'ye Amerikan yaptırımı uygulanabileceğini ifade etmişlerdi. Rusya ise, S-400'lerin ilk bölümünün yaz aylarında Türkiye'ye tesliminin başlayabileceğini açıklamıştı.