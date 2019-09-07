Türkiye buna kilitlendi… 8 Eylül 2019 ‘İstanbul’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı’nda halka göstereceğini söylemişti. Sözünü tuttu. İBB’ye ait yüzlerce araç, Cuma gecesinden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı’ya getirilmeye başlandı.

SERGİDE ÜÇÜNCÜ GÜN

Yenikapı'da sergilenmeye başlanan “ihtiyaç fazlası kiralık araç sergisi” üçüncü gününe girdi. Üçüncü günde de park alanına araç sevkiyatı sürüyor. Sergide; aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 600 araç bulunuyor.

SOYLU PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

İhtiyaç fazlası araçların Yenikapı’da sergilenmeye başlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’a kayyum tartışmaları” ile ilgili Pazar günü katılacağı canlı yayın programında açıklama yapacağını duyurdu.

Soylu’nun yarın sabah Cnn Türk’te ekrana gelecek olan Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında, İstanbul’la ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

İMAMOĞLU DA YARIN KAMERALAR KARŞISINA GEÇİYOR

İmamoğlu da yarın yani pazar günü Yenikapı’da ‘tartışılan sergi’ ile ilgili kameralar karşısına geçeceğini duyurdu. İBB’nin basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB, bağlı kuruluşla ve iştirakleri tarafından kiralanmış araçlardan iade edilecek olanlarla ilgili açıklama 8 Eylül Pazar günü saat 12:00'de, Yenikapı park alanında yapılacaktır.” denildi.

“POLEMİK DOLU CÜMLELERLE GÜNDEMİ KARIŞTIRMASI ÇOK YANLIŞ”

Başkan Ekrem İmamoğlu, bugün Beşiktaş Yıldız Parkı’ndaki Malta Köşkü’nde yeni eğitim-öğretim dönemi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında da İçişleri Bakanı ile yaşadığı polemiğe değindi. İmamoğlu, “Yenikapı’da araçları biriktirerek hem israfın ne denli İstanbul’un bir sorunu haline geldiğini göstermek hem de ilgili firmaya araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba, aslında devletin tüm yetkili kurumlarının, kişilerinin oturup düşünmesi gereken, kafasını iki elinin arasına alıp, ‘Ya biz memleketin parasını nasıl koruruz’ diye düşünmesi gereken bir konu. Hele hele devletin en yetkili ağızlarının, polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırması çok yanlış. Bizim gibi seçilmiş insanlar, topluma hesap zorunda olan bizler, toplumun her kuruşunu mutlaka itinayla harcamalı, memleketimizin kaynaklarını en doğru yere yönlendirmeli. Bir yanlış varsa da ‘Dur’ demeliyiz” değerlendirilmesinde bulundu.