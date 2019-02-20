“Türkiye Çöl Olmasın” sloganıyla tanınan vakıf hangisidir?

Ailece hadi bugün yeni saatinde, 19.30’da. Hadi ipucu sorusu 1992’den beri çölleşme ve erozyonla mücadele eden bir vakıftan geliyor. Türkiye’nin dört bir yanında 700.000’i aşkın gönüllüsü ve onlarca projesiyle çalışmalarını devam ettiren “Türkiye Çöl Olmasın” sloganıyla tanıdığımız vakıf hangisidir? İşte 20 Şubat Hadi sorusunun cevabı…

TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN SLOGANIYLA TANINAN VAKIF HANGİSİDİR?

CEVAP: TEMA VAKFI

TEMA VAKFI’NIN AMACI NEDİR?

TEMA’nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır.