Türkiye için utanç raporu

DÜNYA Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) Akdeniz'deki plastik kirliliği raporunu yayımladı. Raporda, Akdeniz'in en kirli 5 bölgesi sıralandı. En kirli yer, Adana'da Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölge oldu. Yapılan ölçümlerde, bu bölgenin sahilinde kilometre başına 31.3 kilogram plastik atık bulunduğu belirlendi. Onu 26.1 kilogram ile İspanya'nın Barcelona ve 21 kilogram ile İsrail'in Tel Aviv kenti takip etti.

EN ÇOK PİSLETEN MISIR

AKDENİZ'i en çok pisleten ülkeler arasında birinci sırada Mısır yer aldı. Mısır Akdeniz'e yılda 250 bin ton plastik çöp döküyor. Türkiye ise yılda 110 bin ton ile 2'nci oldu. Raporda Türkiye'nin dönüştürülmeyen çöp oranının yüzde 19.1 olduğu vurgulandı. Türkiye'nin ayrıca dünyadaki toplam plastik çöpün yüzde 3.5'ini ithal ettiği belirtildi. Öte yandan yapılan hesaplamalara göre, Akdeniz'de toplam 247 milyar adet plastik çöp bulunuyor.