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Türkiye ile devriye, YPG’ye mühimmat

Suriye’nin kuzeyinde kurulacak “güvenli bölge” için Türk ve ABD askerleri önceki gün 3 saat birlikte devriye attı. Zırhlı araçlarımız da devriyeye katıldı. Aynı saatlerde, YPG’li hainlere Irak üzerinden 55 TIR dolusu mühimmat ve malzeme gönderdiler. Geçen hafta da 60 TIR dolusu malzeme yollamışlardı...

07:40 -
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Türkiye ile devriye, YPG’ye mühimmat

Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge kurulması için ABD ile Türkiye arasında görüşmelerin sürmesine, hatta iki ülkenin sahada ortak devriyeye çıkmasına rağmen Washington bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermekten vazgeçmiyor.

ABD, önceki akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan terör örgütünün işgalindeki bölgelere yaklaşık 55 TIR'lık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden TIR'larda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu.

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi. (AA)

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