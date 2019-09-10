Türkiye ile devriye, YPG’ye mühimmat

Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge kurulması için ABD ile Türkiye arasında görüşmelerin sürmesine, hatta iki ülkenin sahada ortak devriyeye çıkmasına rağmen Washington bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermekten vazgeçmiyor.

ABD, önceki akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan terör örgütünün işgalindeki bölgelere yaklaşık 55 TIR'lık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden TIR'larda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu.

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi. (AA)