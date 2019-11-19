Türkiye-İran sınırında şiddetli deprem: Van’da hissedildi

Kandilli Rasathanesi&#8217;nde yer alan bilgiye göre Van&#8217;ın Başkale ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin saati 01.44, derinliğini ise 7.2 olarak açıkladı.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/turkiye-iran-sinirinda-siddetli-deprem-vanda-hissedildi-5458458","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/turkiye-iran-sinirinda-siddetli-deprem-vanda-hissedildi-5458458","pageType":"yazi","pageIdentifier":5458458,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5458458,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/turkiye-iran-sinirinda-siddetli-deprem-vanda-hissedildi-5458458/","headline":"Tu00fcrkiye-u0130ran su0131nu0131ru0131nda u015fiddetli deprem: Van&#8217;da hissedildi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1574123898,"datePublished":1574123898,"dateModified":1574123898,"info":"{"seo_news":"false"}"});