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Türkiye-İran sınırında şiddetli deprem: Van’da hissedildi

Kandilli Rasathanesi Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye - İran sınırında 03.14'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Van'da da hissedildi.

03:38 -
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Türkiye-İran sınırında şiddetli deprem: Van’da hissedildi

Kandilli Rasathanesi’nde yer alan bilgiye göre Van’ın Başkale ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin saati 01.44, derinliğini ise 7.2 olarak açıkladı.

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