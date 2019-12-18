Türkiye, Libya’ya muharip güç göndermeyecek

Muhtıra “Türkiye'nin Libya'ya muharip asker gönderme yolunun açılması” olarak algılanmıştı. Komisyon çalışmalarında etkin konumda bulunan bir kaynak, bir grup gazeteciye şu açıklamayı yaptı:

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

“Anlaşmada, her iki taraf eğitim ve danışmanlık için birbirine asker, polis veya sivil gönderebilecek, büro kurabilecek. Bu nedenle Türkiye, Libya'ya eğitim amacıyla da olsa asker gönderecek değil. Libya'dan da Türkiye'ye asker, polis veya sivil yetkili gelip eğitim alabilecek. Geçmişteki anlaşmalar uyarınca zaten Türkiye'de eğitim verdik. Türkiye'nin Libya'ya muharip asker göndermesi söz konusu değil.”