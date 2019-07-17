Türkiye, Rus Su-57 savaş uçaklarını alabilir mi?

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için Sukhoi tarafından geliştirilen 5.nesil savaş uçağı Su-57’ler Amerika’nın Türkiye’yi F-35 programından çıkarıldığını açıklamasının ardından tekrar gündeme geldi.

Su-57 tipi 5. nesil Rus savaş jetleri tıpkı F-35’ler gibi hayalet uçak özellikli, tek kişilik ve çift motorlu.

Havadan saldırı aracı olarak üretilen Su-57’lerin aynı zamanda kara ve deniz savunması için de kullanılabiliyor.

Varyantlarına göre değişen Su-57 tipi 5. nesil savaş jetlerinin 50 ile 70 milyon dolar arasında birim fiyatının olduğu düşünülürken kısa zaman önce Hİndistan bu uçaklar için Rusya’ya 800 milyon dolarlık bir anlaşma için teklif yapmış ancak ABD’nin araya girmesiyle Hindistan teklifini geri çekmişti.

DAHA UZUN MENZİL VE UÇUŞ SÜRESİ

Su-57’ler 2.600 km/saat hıza sahipken F-35’ler 1.937 km/saat hıza kadar çıkabiliyor.

Uçakların havada kalma süresine bakıldığında Su-57’lerin 5.8 saat havada kalabildiği ancak F-35’lerin yaklaşık 2 buçuk saat uçuş süresine sahip olduğu biliniyor.

F-35’ler dikey iniş ve kalkış yapabilirken Su-57’lerin böyle bir özelliği bulunmuyor.

Her iki uçak üreticisi de uçakların radara yakalanmadığını iddia ediyor ve Su-57’nin menzil olarak F-35’lerden 2 bin kilometre daha uzağa gidebildiği belirtiliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin ABD’den F-35 savaş uçakları alamaması halinde Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57’ye yönelebileceğini belirtti.

Sputnik’e demeç veren Nadein-Rayevskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye’nin daha fazla F-35 alamayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

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‘SU-57’LER YÜZDE 30 DAHA UCUZ’

Rus uzman, “Türkler Rus uçakları alırsa, bu anlaşma onların çıkarına olur mu? Görünene göre, evet. Zira ilk olarak, Rus uçakları çok daha ucuz, çeşitli uzmanların değerlendirmelerine göre yüzde 30 daha ucuz. Su-57 savaş uçakları, yeni nesil sınıfında ve F-35’lerin gerisinde değil. Üstelik F-35 henüz test aşamasında ve düzeltilmesi gereken birtakım sorunlar tespit edildi” dedi.

Rus tarafının S-400 anlaşmasında olduğu gibi kredi sağlaması nedeniyle Rusya’yla işbirliğinin faydalı olduğuna dikkat çeken Nadein-Rayevskiy, gelecekteki silah anlaşmalarının da aynı şekilde yapılacağının altını çizdi.

ORTAK ÜRETİM YAPILABİLİR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus hava savunma sistemi S-400’ler için ortak üretim yapmak istenildiğini açıklamasının ardından aynı ortak üretim sürecinin Su-57’ler için de gündeme gelmesi bekleniyor.

15 Temmuz’da açıklamada bulunan Erdoğan, “S-400’lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak” açıklamasını yapmıştı.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı “Milli Muhrip Uçağı- MMU” dış katmanlarının yapılmasının ardından ilk kez Paris’te sergilendi. Dünyanın en büyük havacılık organizasyonu Bourget Havacılık ve Uzay Fuarı’nda getirilen uçağın ilk uçuşu için 2025 yılı işaret edilse de henüz alınması gereken çok mesafe var.