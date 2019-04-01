Türkiye soruyor: YSK nerede? | Son dakika

Cumhuriyet tarihinin en önemli yerel seçimlerinden birini yaşadığımız bugün, birçok ilden ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor.

İstanbul, Balıkesir, Giresun gibi illerde sonuçlar üzerindeki tartışmalar devam ederken, herkes yetkili bir ağızdan bilgilendirme bekliyor.

Özellikle İstanbul’da İmamoğlu’yla Yıldırım arasındaki fark kapandıktan sonra, AKP’nin adayının ‘Kazandık’ açıklamasının akabinde YSK’nın veri girişini tamamen kapatması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yıldırım ‘Kazandık’ dedi, İmamoğlu ‘Biz öndeyiz’ dedi, Kılıçdaroğlu “İmamoğlu İstanbul’u kazandı” dedi… Ancak YSK’dan tüm bu açıklamalara hiçbir cevap gelmedi.

23:25’ten bu yana YSK’nın veri güncellemesi bekleniyor.