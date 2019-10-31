Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağların işlenerek biyodizel yakıt haline getirildiğini tespit etti.

DEVLETİ VERGİ KAYBINA UĞRATTILAR

Kontrolsüz üretilen yakıtların araçların bozulmasına neden olması, ayrıca devletin vergi kaybına uğratıldığının anlaşılması üzerine, şüpheliler dört ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. İstanbul’da toplanan atık yağların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketi tarafından alındığı anlaşıldı.

ALKOL VE KOSTİK KARIŞTIRMIŞLAR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya şirketinin piyasadan toplanan bitkisel atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp ısıtarak işleme tabi tuttuğu ve bu suretle illegal dizel motorlu araçlarda akaryakıt olarak kullanılan motorin ile benzer özellikte biyodizel yakıt imalatı yaptığı ve bunların bir kısmını Malkara ilçesinde başka bir tesiste depoladıkları tespit edildi.

İSPANYA’YA GÖNDERECEKLERDİ

Kimya şirketinin imal ettiği biyodizeli Tekirdağ Limanı’na gelecek Malta bandıralı bir tanker gemi ile İspanya’ya, gümrük beyannamesinde yanıltıcı ibareler kullanarak sevkıyat yapacağının anlaşılması üzerine operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 63.8 MİLYON LİRA

Sevkıyatın başladığı saatlerde güzergahtaki TIR, kamyon ve üretim tesislerine 40 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, miktarı rekor olarak kayıtlara geçen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro (63 milyon 800 bin TL) olan, 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak biyodizel akaryakıt, tanker ve tesislere el konuldu.

TÜBİTAK’IN ANALİZİYLE DOĞRULANDI

Türkiye’de bir defada en fazla miktarda ele geçirilen kaçak akaryakıtın TÜBİTAK tarafından yapılan analizinde, biyodizel olduğu tespit edildi. EPDK lisansı olmadan gerçek dışı beyanla yurt dışına akaryakıt ihraç etmeye çalışan kimya tesisi sahibi ve çalışanları İsmail A.(48), Hasan A. (47), Tufan A. (41), Fatih A. (24), Cuma A. (31), Mustafa Y. (46), Murat Ö. (44), Murat K. (48), Cengiz Celal K. (52), Atilla Mehmet K. (57), Hakan H. (42) ve Semra Ö. (42) gözaltına alındı.