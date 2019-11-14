Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 mühendis alacak! İşte giriş sınavı için başvuru belgeleri…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu mühendis alımı ilanında; TTK Taşra Teşkilatının Üretim ve Elektro.Mekanik İşletme Müdürlüklerinin Mekanize Kazı Projelerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır.

TTK MÜHENDİS İLANI

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar Türkiye Taşkömürü Kurumu Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemelidirler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) 3 adet vesikalık fotoğraf,

e) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

f) Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviyesini gösteren belge